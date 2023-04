Deutscher Rapper Marteria in den USA verhaftet

Rapper Marteria wurde kurzzeitig unter Arrest gestellt. Der Vorwurf: Er soll eine Frau gewürgt haben.

USA/Deutschland. Der deutsche Rap-Star Marteria ("Lila Wolken"), mit bürgerlichem Namen Marten Laciny, ist am 30. März in North Carolina verhaftet worden. Ihm wird eine Körperverletzung vorgeworfen – angeblich habe er eine Frau gewürgt. Das Police Department in Charlotte im Mecklenburg County bestätigte den Vorfall, gegenüber "Spiegel". Er sei gegen eine Kaution von 5.000 Dollar am selben Tag wieder entlassen worden.

Wie "Bild" berichtet, steht im Polizei-Akt als Anklagepunkt: "Assault by Strangulation" (dt. Strangulierungsversuch). Das mutmaßliche Opfer ist eine Frau. Der Vorfall soll vor wenigen Tagen (am 30. März) passierzt sein.

Die Vorwürfe basieren auf den Angaben des mutmaßlichen Opfers, weitere Beweismittel finden sich nicht in der Akte. Ein Verhandlungstermin ist für den 18. April angesetzt. Der Rechtsanwalt des Künstlers teilte auf Anfrage vom "Spiegel" mit, dass dieser sich nicht äußern werde. Es gilt die Unschuldsvermutung.