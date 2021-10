Helene Fischer: ''Ein überwältigendes und einzigartiges Gefühl.''

Was gestern bekannt wurde, bestätigt Helene Fischer heute: Der Schlager-Star wird zum ersten Mal Mama! Sie und ihr Lebensgefährte Thomas Seitel bekommen ein Baby. "Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht", sagt Helene Fischer am Samstag via Instagram.

