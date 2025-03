"Geheimer" Nachwuchs für Felix und Miriam Neureuther

Große Überraschung aus dem Hause Neureuther: Skistar Felix Neureuther und seine Frau, die ehemalige Biathletin Miriam Neureuther, sind erneut Eltern geworden. Am Montagmorgen (10. Januar) gaben sie völlig unerwartet die Geburt ihres vierten Kindes bekannt.

Das Sportlerpaar Felix und Miriam Neureuther, das seit 2017 verheiratet ist, hat bereits drei Kinder: Matilda (7), Leo (4) und Lotta (2). Nun wächst die Familie weiter – und das völlig unbemerkt. Miriam gelang es, ihre Schwangerschaft nicht nur vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, sondern auch die Geburt unter dem Radar zu lassen.

Felix und Miriam Neureuther © Getty ×

Die freudige Nachricht verkündeten die frischgebackenen Eltern mit einem schlichten, aber emotionalen Instagram-Post. Zu sehen ist eine Nahaufnahme der Hände von Felix, Miriam und ihrem neugeborenen Baby. Dazu schreiben die beiden nur eine kurze Zeile: „Ein Geschenk des Himmels.“ Begleitet wird der Beitrag von vier roten Herzen – vermutlich als Symbol für ihre vier Kinder.

Während die Familie Neureuther ihr neues Glück feiert, schwingt auch ein Hauch von Wehmut mit. Das jüngste Familienmitglied wird als erstes Enkelkind ohne seine berühmte Großmutter Rosi Mittermaier aufwachsen. Die Skilegende verstarb im Januar 2023 im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Ganz sicher wird auch das jüngste Neureuther-Kind eines Tages viele Geschichten über seine berühmte Großmutter hören. Ihre Werte, ihre Wärme und ihre Liebe zur Familie bleiben unvergessen. Während die Familie ihr neues Glück genießt, lebt Rosi Mittermaiers Erbe weiter – in den Erinnerungen, in den Herzen ihrer Liebsten und nun auch in der nächsten Generation.