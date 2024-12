Geissens verkaufen Dubai-Schokolade: Shitstorm wegen horrender Preise

Mit Wohnsitz in Dubai lassen sich die Geissens natürlich auch dieses Geschäft nicht entgehen.

Robert und Carmen Geiss haben schon oft mit ihren skurrilen Aktionen für Kopfschütteln gesorgt. So kennt und liebt man sie - so wurden die beiden auch im TV berühmt. Jetzt springt das superreiche Ehepaar auch noch auf einen umstrittenen Trend auf. Robert Geissini verkauft ab sofort auch seine eigene Dubai-Schokolade. Die teure Süßigkeit hat spätestens seit der Lindt-Edition auch in Europa einen riesigen Hype ausgelöst.

Produzent der Geiss-Edition ist "Fex Desserts", wie aus Carmens Instagram-Posting hervorgeht.





Ab 200 Euro "gratis"

Sie ist also das "Original", wie weiter angepriesen wird. Ab einem Einkaufswert von 200 Euro gäbe es die Luxus-Schokolade sogar gratis dazu. Kaufen kann man die Schokolade natürlich auch. Im Online-Shop von Robert Geiss kostet eine 190-Gramm-Tafel 29,90. Das entspricht einem Kilo-Preis von etwa 157,37 Euro. Der Preis wird natürlich heftig diskutiert: "Ihr macht auch mit allem Geld. Ist echt traurig, wie ihr die Leute ausnehmt", schreibt einer. Von "mieser Geldmacherei" schreibt ein anderer.

Und dennoch: Die Schokolade findet Andrang. Denn bereits jetzt sind die Tafeln ausverkauft (Stand: 11. September), wie aus dem Onlineshop hervorgeht.