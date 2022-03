× Gottschalk zeigt seine Luxus-Villa

Gemeinsam mit Karina Mroß hat sich Entertainer Thomas Gottschalk seinen Wohntraum in Amerika erfüllt

Show-Legende Thomas Gottschalk (71) hat sich schon vor einigen Jahren einen Wohnsitz in Amerika gegönnt. Ein Haus am Lake Malibou, einem privatem Stausee, um genau zu sein. Die elegante Luxus-Villa liegt nur 48 Kilometer von Los Angeles entfernt. Auch Gottschalks Söhne Roman und Tristan leben praktischerweise ganz in der Nähe. Zurzeit urlauben der Moderator und seine Freundin Karina dort. „Wir wandern täglich drei Stunden in den Malibu Mountains. Das hält uns fit, macht Spaß. Abends grillen wir mit Freunden", verraten sie gegenüber "Bild".

© MLS ×

Viel Platz für die Liebe

Vier Schlafzimmer, fünf Bäder, Grillplatz, Wasserfall, Koi-Teich, eigener Bootssteg. 2019 bot der TV-Star das Anwesen für 3,1 Mio. Euro über einen Makler zum Verkauf an. Ein Jahr später entschied er sich, es dann doch zu behalten, da er gemeinsam mit Karina mehr Zeit in Amerika verbringen wollte. Die Villa ließ man dann auch noch komplett renovieren und neu einrichten. Jetzt ist sie ein absoluter Wohntraum: "Wir fühlen uns hier so wohl! Aber wir freuen uns auf Deutschland. Das ist unser Zuhause, unsere Heimat", sagt Karina.

© MLS ×