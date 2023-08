Gute Laune und 90s-Gefühl im Sommer - Cro mit neuer Musik

EP "Spacejam" erscheint am Freitag

Im gewohnten Stil klingen die neuen Songs von Cro nach Sonne, guter Laune und Leichtigkeit. "Ein paar Tracks auf 'ner EP, 90s- und 2000s-influenced, die perfekt zum Sommer passen", sagte er auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Am Freitag veröffentlicht Cro seine neue EP "Spacejam".

Soll Stimmung im Sommer auf Bali widerspiegeln

Acht Songs finden sich auf der EP, die die Stimmung eines Sommers auf Bali widerspiegeln sollen, wo der Künstler aktuell wohnt. Der Titel sei ihm zugeflogen, passend zu seiner Laune bei der Entstehung der Songs. "Ich wollte allgemein dieses leichte 90s-Gefühl im Sommer mir selbst schenken und hoffe, dass meine Fans, wenn sie es hören, auch so fühlen", sagte Carlo Waibel alias Cro.

Waibels Karriere begann mit einer Pandamaske, die sich mit ihm weiterentwickelte. Heute steht der in Mutlangen in der Nähe von Stuttgart geborene Künstler mit futuristischer, weißer Maske mit verspiegeltem Augenschutz auf der Bühne. Seine neue Musik erinnert mit fröhlichen Synthesizern und lockeren Texten aber eher an die Anfänge seiner Karriere.

"Hier hatte ich aber irgendwie wieder Bock auf diesen 90s-HipHop-Flavour, der mich komplett in meine Kindheit zurückversetzt hat und an die Anfänge meiner Karriere und die anfängliche Leichtigkeit", beschrieb er.

Leicht und mit Tiefgang

Neben leichten Songs wie "long nights" oder "everything", die klassisch von der Liebe handeln, öffnet sich Cro in seinen Texten aber auch etwas tiefer. In "nie wieder normal" rappt er: "Und kämpfe gegen Monster wie in Space Jam, denn es war so dunkel in meinem Basement." Die Zeile sei "eine Art Aufarbeiten von allem, was bisher passiert ist", erklärte er. "Ich bin immer noch sehr froh, damals einfach mit einer Arschbombe reingesprungen zu sein und einfach zu machen, was ich für richtig gehalten habe."

Cros Lieblingssong auf der EP heißt "nie weg". "Dieser ist tatsächlich auch als Letztes entstanden und rundet für mich das 90er-Jahre-Gefühl der EP irgendwie komplett ab", sagte er.

Cro feierte Ende 2011 seinen Durchbruch mit dem Song "Easy". Seitdem landeten sechs Cro-Alben in Folge auf Platz eins der deutschen Charts, zuletzt im vergangenen Jahr das Studioalbum "11:11".