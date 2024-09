Der deutsche Comedy-Star spricht nun von ernsten Themen.

Comedian Hape Kerkeling (59) ist einer der größten deutschen Stars im Unterhaltungsbusiness. Als Spaßmacher der Nation ist er für Witze und lustige Unterhaltung zuständig. Doch nun findet er ganz ernste Worte.

Schrecken verbreitet

Im Gespräch mit "Bunte" erzählt Kerkeling von seiner großen Liebe. Duncan hieß sein Partner und er starb tragisch mit nur 30 Jahren an AIDS. Warum Kerkeling nun über seinen Lebensgefährten spricht? "Ich wollte einmal über diese Liebe reden, die so tragisch endete. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, welchen Schrecken AIDS damals verbreitet hat".

Hatte wahnsinnige Angst

"Ich hatte wahnsinnige Angst! Und ich hatte ein unbeschreibliches Glück, dass ich das Virus nicht bekommen habe, obwohl Duncan erkrankt war und schließlich daran starb." Die ganze Geschichte lest ihr in BUNTE 40/2024, ab Donnerstag (26. September) online oder am Kiosk erhältlich.