Heidi Klum eröffnete Restaurant mit ihrem Ex Flavio Briatore

Die Model-Mama feierte in New York eine "Crazy Pizza" Party mit der ganzen Familie. Doch ausgerechnet ihr Geschäftspartner und Ex-Freund fehlte

Thomas Hayo, Tom Kaulitz und Heidi Klum an einem Tisch in New York. Was sich ein bisschen wie die Jury von "Germany's Next Topmodel" liest, ist die illustre Runde beim Opening von Klums Restaurant Crazy Pizza. Wie sie auf Instagram verrät, hat sich Heidi für dieses Projekt mit Flavio Briatore und der Crew von Crazy Pizza NYS zusammengetan. Die ganze Familie feierte mit.

Gestärkt zur Halloween-Party

Diese Woche steht Heidi Klum ein Party-Marathon bevor, denn am 31.10. feiert sie ihre legendäre Halloween-Party. Wie jedes Jahr sind die Fans und vor allem auch die geladenen Gäste gespannt, was sich Heidi einfallen lassen hat. Vielleicht wieder ein Partner-Kostüm mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz? Auf Instagram hat sie bisher keinerlei Hinweise auf die diesjährige Verkleidung gegeben.





VIP-Faktor

Die Pizza-Party scheint jedenfalls ein großer Erfolg gewesen zu sein - und Heidi versuchte sich gar darin, den Teig über ihren Finger zu drehen. Das war zwar weniger erfolgreich, dafür kann man sich sicher sein, dass die Pizzeria florieren wird, da man hier hofft, auf Klum oder einen ihrer berühmten Freunde zu treffen.