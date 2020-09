Heidi Klum liebt das Leben und feiert gerne. Für die Unternehmerin stand nun eine ganz besondere Party an - nämlich der Geburtstag ihres Mannes Tom Kaulitz und dessen Zwillingsbruder Bill.

Kaulitz-Twins sind 31 Jahre alt

Tom und Bill wurden am 1. September 31 Jahre alt und Heidi richtete ein großes Fest zu diesem Ehrentag aus. Delikatessen-Catering mit Fischspezialitäten, viele Lichtblasen am ganzen Grundstück verteilt und eine intime Cabane in der gemütlich auf das Ereignis angestoßen wurde - Heidis Feste sind legendär. Als Geschenk gab es für jeden der Brüder eine Kette mit einem Anhänger, der die beiden als Comicfiguren zeigt. Rundherum blitzten Diamanten.

Video zum Thema So war der Geburtstag von Tom Kaulitz Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Zu den Gästen zählten die engsten Freunde des Gespanns. Mit dabei auch Fotograf Thomas Hayo, der viele Jahre neben Heidi in der Jury von "Germanys Next Topmodel" saß. Hayo saß plötzlich ohne Hemd am Tisch, man sah seinen gestählten Oberkörper. Heidi stellt frech fest: "Thomas du bist ja immer nackig".

Zaubershow

Nach dem Essen gab es noch eine Zaubershow für Tom und Bill und er Abend klang beim Pool aus.