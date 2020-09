Heidi Klum postet nächstes Nacktfoto auf Instagram

Sie hat es schon wieder getan: Erst vor wenigen Tagen überraschte das deutsche Topmodel Heidi Klum ihre Fans mit einem Nacktfoto auf Instagram – nun legte sie mit einem neuen heißen Bild nach. Dieses Mal zeigt sich die 47-Jährige oben ohne bei der Gartenarbeit.

Dieses Foto hat es wirklich in sich! Im Bikini-Höschen aber ohne Bikini-Oberteil und mit Gießkanne in der Hand dreht sie sich Richtung Fotograf. Wer die private Szene aufgenommen hat, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich hat ihr Ehemann Tom Kaulitz den Schnappschuss gemacht hat. Er war bereits der Fotograf für das erste Klum-Nacktbild von vor wenigen Tagen. Klum teilte das Bild in ihrer Instagram-Story und verlinkt das Label des Bikinis darin.

© heidiklum/Instagram