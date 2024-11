Heidi Klum stiehlt Prinz William die Show

Bei der Verleihung des "Earthshot Prize Environmental Award" in Kapstadt waren hochkarätige Gäste geladen. Darunter auch "Germany’s Next Topmodel"-Chefin Heid Klum.

Am Mittwoch wurden in Kapstadt (Südafrika) die fünf Preisträger des diesjährigen "Earthshot Prize" ausgezeichnet. Als Gründer des Umweltpreises war natürlich Prinz William vor Ort. Zur Überraschung aller ließ sich auch Model Heidi Klum blicken – und sie stahl dem britischen Thronfolger mit ihrem Auftritt glatt die Show. Prinz William trat in einem grau-karierten Sakko, marineblauer Hose und weißen Sneakern auf. Heidi Klum stand mit ihrem roten One-Shoulder-Cocktailkleid im Zentrum des (passend zum Anlass) grünen Teppichs.

© Getty Images ×

GNTM-Chefin Heidi Klum war direkt nach ihrer berühmten Halloween-Party in New York nach Südafrika geflogen. Klum sagte im Interview mit AP, dass sie sich sehr geehrt gefühlt habe, als der Sohn von König Charles sie gefragt habe, ob sie einen der Preise vergeben wolle. "Wir alle müssen über den Klimawandel nachdenken, und es ist großartig, die Aufmerksamkeit auf diese erstaunlichen Organisationen und ihre Arbeit zu richten", so das Model.

Die fünf Gewinner des "Earthshot Prize" erhielten jeweils ein Preisgeld in Höhe von einer Million Pfund für ihre innovativen Lösungen für die globalen Umwelt- und Klimawandelprobleme. Heidi Klum durfte einen Gewinner verkünden und einen Preis übergeben. In der Kategorie "Fix our Climate" (dt.: "Repariere unser Klima") wurde ein Thermovoltaik-System ausgezeichnet. Es wandelt industrielle Wärme, die als Abfallprodukt bei Prozessen entsteht, in Elektrizität um.