Heidi Klum hat keine Lust auf Nachwuchs

Für ihre offene Art ist Model-Mama Heidi Klum bekannt. In einem aktuellen Interview mit "The Times" hat sie nun über die Gespräche mit ihren Söhnen gesprochen und dass sie (noch) keine Großmutter sein will.

Model-Ikone Heidi Klum ist bekannt für ihre offene Art, sie nimmt sich auch öffentlich kein Blatt vor dem Mund, wenn es um ihr Sexleben mit Tom Klaulitz geht. In einem Interview mit "The Times" hat sie nun über ihre intimen Gespräche mit ihren Söhnen gesprochen. Dabei betonte sie die Wichtigkeit von Aufklärung und äußerte den Wunsch, noch nicht zur Großmutter zu werden. Heidi Klum erscheint als E.T. zur Halloween-Party

Heidi Klum eröffnete Restaurant mit ihrem Ex Flavio Briatore

Jetzt auch mit Oma Erna! Heidi & Leni Klum werben wieder in Dessous-Looks "Ich sage: Seid nett, benutzt Kondome und macht mich bitte noch nicht zur Großmutter!", so die GNTM-Jurorin. Sohn Henry (19) ist seit drei Monaten Kayla Betulius zusammen, aber auch Single Johan (17) bekam eine Aufklärungsstunde. "Ich denke, das ist alles, was man tun kann. Ich für meinen Teil möchte nicht verklemmt sein", betont Klum. Heidi Klum mit Ehemann Tom Kaulitz, Kindern Lou Samuel, Henry Samuel, Johan Samuel und Leni Klum. © Instagram Klum träumt von einer großen Familie Zwar betonte die 51-Jährige, noch nicht bereit für Enkel zu sein, da sie noch einiges aufzuholen hat und erleben möchte, habe aber konkrete Vorstellungen, wie ihr Lebensabend aussehen soll: „Ich würde gern in einem Minirock – in Eileiterlänge – irgendwo sein und eine gute Zeit mit meinem Mann, meinen Kindern und Enkeln haben.“