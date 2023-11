Heidi Klum: "Weihnachten ohne Kinder!"

Flucht vor der Familie: Die Model-Mama hat heuer heiße Pläne für die Festtage

Auch mit 50 Jahren gibt es noch Premieren im Leben: Für Heidi Klum wird es das erste Weihnachtsfest ohne ihre Kinder. In einer Instagram-Story verrät das Model, welche Pläne es für die Festtage hat. "Dieses Jahr verbringe ich Weihnachten und Silvester nur mit meinem Mann ganz alleine", verrät sie.

Weihnachten wird vorverlegt

Als ein Follower sie fragt, was genau auf dem Programm stehe, antwortet sie: "Ich werde einen romantischen Strandurlaub machen mit meinem Mann." Das bedeute jedoch nicht, dass es keine Bescherung mit ihren Liebsten gäbe. "Wir feiern dieses Jahr bei uns Weihnachten zehn Tage früher", erklärte Klums Ehemann Tom Kaulitz kürzlich in einem "RTL"-Interview. Sein Bruder Bill, der traditionell auch mit in Los Angeles feiert, zeigte sich davon nicht allzu begeistert: "Ich finde das nicht schön."