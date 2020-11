Heidi macht Tochter Leni zum Star

Heidi Klum zeigt ihre Tochter am Weg zur neuen Show. Tritt sie in ihre Fußstapfen?

Auftritt. „Nimm dein Kind mit zur Arbeit!“ Jahrelang hielt Heidi Klum (47) ihre Tochter Leni (16) vor der Öffentlichkeit zurück. Jetzt geht sie mit ihr in die Offensive. Zum Drehstart von Germany’s Next Topmodel lieferte sie ein Insta­gram-Foto von der gemeinsamen Anreise. Stilgerecht in einer Stretch-Limousine am Weg vom Soho House in Berlin zum TV-Studio. Erst jüngst ist Heidi mit Ehemann Tom Kaulitz und der Familie zurück nach Deutschland gezogen. Auch, um die Dreharbeiten in Corona-Zeiten problemlos durchführen zu können.

Model-Look. Leni steht dabei der berühmten Mama in Sachen Mode um nichts nach. Während Heidi im knallroten Lack-Einteiler und wärmenden Uggs-Boots posiert, glänzt ihre Tochter ganz in Weiß: halbhohe Turnschuhe, Jogging-Hose und lässiger Sweater.

Wachablöse. Die Ähnlichkeit mit der Mama ist verblüffend. Schon munkeln Insider, dass Heidi Klum sogar ihre Erfolgsshow GNTM in naher oder ferner Zukunft vielleicht an ihre Tochter abtreten könnte. „Stück für Stück wird da mehr kommen, um Lenis Karriere zu starten.“ Mit den süßen Insta-Fotos ist der erste Schritt getan. Ab 2021 will sie bei GNTM mehr von Leni zeigen.