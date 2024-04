Heino hat seinen Nachfolger gefunden

Der Musiker hat nun auch seinen musikalischen Erben bestimmt

Nach dem Tod seiner geliebten Hannelore, bestimmte Schlagerstar Heino (85) bereits seinen Manager Helmut Werner (40) zum Erben. Für die Weitergabe seiner Schlagerkrone fand er jedoch jahrelang keinen würdigen Musiker. Jetzt scheint es ihm ausgerechnet ein Rapper angetan zu haben. Tream (25) sang sich mit "Lebenslang" und "Liebe auf der Rückbank" in Heinos Leben. Mit 500 Millionen Streams ist der junge Musiker auch kein Unbekannter.

Der gemeinsame Song trägt den Titel "Anna" und soll die Zuhörer in Partystimmung bringen. Über die Zusammenarbeit sagt Heino gegenüber "Bild": "Ich mag an Tream seine besondere Art zu rappen und seine freche Schnauze. Er ist der deutschen Sprache und guten Traditionen verbunden und dabei sehr modern. Ich glaube, Tream ist auf dem besten Weg, eine lang anhaltende Karriere zu machen und in meine Fußstapfen treten zu können." Somit wäre der musikalische Erbe ebenfalls gefunden.