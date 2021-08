EX-DSDS-Badboy Menowin Fröhlich wird zum sechsten Mal Vater. Es ist das dritte Kind mit Ehefrau Senay.

Bei diesem Kind soll alles anders werden. Das sagt Sänger und Reality-Star Menowin Fröhlich via RTL, als er die Schwangerschaft seiner Ehefrau Senay verkündet. Für das Paar ist es das dritte gemeinsame Kind, drei weitere Kinder hat Menowin aus einer früheren Beziehung.

Menowin: Kind Nummer 6 unterwegs!

Der 33-Jährige erklärt: "Das soll und wird das erste Kind sein, das mich niemals auf Drogen erlebt." Menowin hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit seinem Suchtverhalten. Erst Anfang August wurde er nach einem neun Monate dauernden Aufenthalt in einer Entzugsklinik entlassen. Nun ist er von den Drogen los und soll ab September ambulant eine Tagesklinik besuchen, damit das auch so bleibt.

Gerichtstermin im November

Im Oktober soll der dritte Spross von Menowin und seiner Senay geboren werden; kurz darauf, Ende November, steht dann ein Gerichtstermin für Fröhlich an. Es geht um eine Spritztour, die er 2019 betrunken mit dem Auto gemacht hat. Menowin: "Mir wurde Maßregelvollzug angedroht; da kommen nur die ganz Verrückten hin. Das macht mir Angst."