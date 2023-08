Helene: »Chance für meine Weihnachts-Show steht nicht schlecht!«

Nach blutigen Bühnen-Unfall zog sich Helene Fischer in die Sommerpause zurück. Jetzt feierte sie ihr überraschendes Comeback. Mit Privat-Konzert und spannender TV-Ansage.

Am 18 Juni crashte Helene Fischer beim Konzert in Hannover bei einem Akrobatik-Stunt mit dem Kopf gegen eine Trapez-Stange. Platzwunde. Blut. Konzert-Abbruch. „Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen. Ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden“ Jetzt feierte sie ihr Überraschungs-Comeback. Mit einem Privatkonzert beim Familienfest von Küchenhersteller Nobilia in Gütersloh.

Im Jumpsuit mit Rosen-Print von "Yves Saint Laurent" für wohlfeile 2.290 Euro und den 1.090 Euro teuren Romy Ankle Boots von "Balmain" lieferte sie am Samstag für 10.000 Besucher eine reduzierte Best-Of-Show mit Mitsing-Krachern wie „Die Hölle morgen früh“, „Achterbahn“ und natürlich „Atemlos durch die Nacht“. Keine Akrobatik und auch keine Kostümwechsel. Dafür überraschte Helene mit einer spannenden Ansage zum Comeback ihre Weihnachts-Show im TV, die ja zuletzt vor allem wegen Kostengründen wieder in Schwebe stand: „Die Chance, dass meine Show in diesem Jahr wieder stattfindet und bei der ich viele großartige Künstler wieder sehen darf, steht nicht schlecht und ich freue mich sehr darauf!"



Fünf mal live in Wien. Gut möglich also, dass Helene am 26. Dezember wieder durch das ORF-Programm wirbelt. Durch die Stadthalle fegt sie ja sowieso: zwischen 5. Und 10. September stehen gleich fünf spektakuläre Akrobatik-Pop-Shows in Zusammenarbeit mit dem Cirque de Soleil am Plan.