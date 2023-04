Helene: Ein Kuss für die Ewigkeit

Einen Moment wie diesen haben Helene-Fischer-Fans sehnsüchtig erwartet.

Liebe. Das Herzbeben beim Tour-Start war schon stark. Am Samstag legte Helene Fischer (38) in der Barclays Arena aber noch einmal nach. Die Schlager-Queen und ihr Lebensgefährte Thomas Seitel ließen ihren Gefühlen freien Lauf und küssten sich live auf der Bühne. Für die Fans ein unglaublicher Moment, den sie für die Ewigkeit festhalten mussten. Damit dürfte die Erwartungshaltung der Fans für die rund 65 verbleibenden Konzerte der „Rausch“-Tour noch ein Stückchen nach oben geschraubt worden sein. Insgesamt werden in den kommenden Wochen und Monaten rund 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei Fischers Konzerten erwartet.

Wien fiebert Helenes Show bereits entgegen

Stark. In Wien wird Helene Fischer ab 5. September gleich fünfmal auf der Bühne stehen. Wenn man Glück hat, trifft man sie auch diesmal wieder privat in einer der zahlreichen Szene-Bars in der Wiener Innenstadt an.