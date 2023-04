Dieter Bohlen treibt es mal wieder zu weit. Nach seiner angeblichen Flop-Comeback-Tour scheint der 69-Jährige sich beweisen zu müssen. Auf Instagram prahlt er nun damit, wie Mega-Erfolgreich er ist. Besonders bizarr: Er vergleicht sich dabei mit Helene Fischer!

Na, wenn er da nicht mal den Mund zu voll nimmt!

Sänger Dieter Bohlen (69) ist längst bekannt für seine oft sehr direkte Art! Nun aber dürfte er mit einem Wahnsinns-Ansager selbst bei Fans Staunen ausgelöst haben.

So Mega-Erfolgreich ist Dieter

Denn der Modern-Talking-Gründer scheint Aufmerksamkeit zu brauchen. In einer Instagram-Story stellt der 69-Jährige eines klar: Er ist MEGA-Erfolgreich! Vor knapp 1,5 Millionen Followern lobt er sich in den höchsten Tönen selbst!

"Das größte Comeback aller Zeiten"

Dabei spielt er unter anderem auf seine große Live-Tour an, welche bereits am Sonntag startet. Diese kündigte er wortwörtlich als „Das größte Comeback aller Zeiten“ an. Doch ganz so gigantisch scheint die Tour nun doch nicht auszufallen, zuletzt wurde sogar bekannt, dass einige der Konzerte noch einige Karten übrig haben.

Das angebliche Flop-Comeback dementierte der Poptitan nun aber: „Das stimmt nicht, einige [Konzerte] stehen, die sind fast ausverkauft.“ Andere laufen zwar nicht so gut – „aber das gehört doch zur Karriere dazu.“

Nun ja, damit hat er vermutlich recht. Es wird aber noch bizarrer!

Anders als Helene: International erfolgreich

Denn auch betont er in seiner Instagram-Story wie erfolgreich er international sei: Ganz anders als beispielsweise Schlager-Superstar Helene Fischer (38):

"Ich habe dieses wahnsinnige Glück, international Erfolg zu haben", so Bohlen. Ob in China oder Südamerika – überall, so prahlt er, werden seine Hits gehört.

Dabei geht er auch auf seine Spotify-Hörer ein: Alleine die Band Modern Talking soll 5,3 Millionen mal monatlich angehört werden! Dann kämen zusätzlich noch "Millionen Hörer" zu den Titeln, die er für andere Künstler geschrieben hat.

Diese Super-Zahlen seien auf die Gründe, weshalb er in Zukunft vor allem international viele Auftritte haben wird: „Also, es läuft im Ausland wahnsinnig für mich.“

Fakten sprechen für sich

Bei Helene Fischer wiederum, sei dies ganz anders: "Schaut euch die Helene an, die ist ein Mega-Star in Deutschland, hat zwei Millionen Hörer pro Monat, aber meine Hörer kommen eben größtenteils aus dem Ausland und die muss ich natürlich mal bedienen.“

Ein internationaler Superstar wie er unternimmt große Reisen. Als Sängerin, die „nur“ nationale Erfolge feiert, arbeitet man in seinen Augen offenbar in einer ganz anderen Liga.

Ein Vergleich, der etwas hinkt, schließlich sprechen die Fakten für Helene: In ihrer aktuellen Tour spielt sie über 70 (!) Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz! Karten sind dabei übrigens nahezu alle ausverkauft!

Naja...wer austeilen kann, muss auch einstecken können!