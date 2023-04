Helene Fischer: Liebes-Show mit ihrem Thomas

..

Geplant war der Tour-Start von Rausch Live bereits für 21. März in Bremen. Wegen einer Rippenfraktur musste Helene Fischer (38) schweren Herzens den Auftakt verschieben. Nun war es gestern endlich so weit: Gemeinsam mit dem kanadischen Cirque du Soleil lieferte Helene eine bombastische Show ab – natürlich fehlte auch ihr Freund, Thomas Seitel (38) nicht.

Helene Fischer: Grünes Licht für die Tour!

Fischer: Tour-Start nach Unfall-Drama

Die beiden zeigten sich auf der Bühne verliebt wie noch nie: Beim Lied „Hand in Hand“ schwebte das Paar an Seilen in die Höhe. Auf der Bühne folgen innige Umarmungen – später gingen sie Hand in Hand von der Bühne. Bei den schwindelerregenden Akrobatik-Nummern zeigte sich Helene wieder fit wie eh und je. Erst vor drei Wochen musste sie wegen einer gebrochenen Rippe ihren Tourauftakt absagen.