Fischer-Drama: Wien-Konzerte nicht in Gefahr

Helene Fischer muss eine Pause einlegen. In Wien soll sie aber wieder fit sein.

Bangen. Schock-Nachricht für alle Helene-Fischer-Fans. Bei einer Tourprobe am Sonntag kam es zum Unfall-Drama. Demnach habe sich die Schlager-Queen eine Rippenfraktur zugezogen und musste schweren Herzens den Start der Konzerte in Bremen und Köln absagen. Auf dringliches Anraten ihres Arztes müsse sie zwingend eine Pause einlegen, bevor sie wieder mit vollem körperlichen Einsatz performen könne.

Helene Fischer: "Ich habe alles versucht"

Statement. „Ich habe wirklich alles versucht, um die Verletzung zu verdrängen, aber die akuten Schmerzen und der dringende ärztliche Rat, meinen Körper zu schonen, zwingen mich zu dieser für mich schweren Entscheidung“, ließ Fischer ihre Fans wissen. Die Premiere der Show soll nun am 11. April in Hamburg stattfinden. Ihre Stadthallen-Konzerte in Wien (5. bis 10. September) sind also vorerst nicht in Gefahr.