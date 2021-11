Helene Fischer rockt fünf mal die Stadthalle

Alle guten Dinge sind fünf. So wie schon 2018 hat Helene Fischer auch für September 2023 fünf Mal die Wiener Stadthalle gebucht. Ab 19.11. gibt's die Tickets.

2018 hatte sie bereits fünf Mal die Wiener Stadthalle gebucht. Jetzt wiederholt Helene Fischer dieses Rekordstück! Die neue Tournee "Rausch" führt sie 2023 auch wieder gleich fünf Mal nach Wien: 5., 6., 8., 9. und 10. September. Die Tickets für den Schlagerhit gibt es ab 19. November bei oeticket. Als Warm-up gibt es schon heute die Sat1-TV-Show „Ein Abend im Rausch“ bei Stefan Raab.

Nach der kurzen Windelwechsel-Pause - ihr Baby wird im Jänner erwartet - fegt sie schon am 8. April wieder über Bad Hofgastein. 20.000 Fans beim Winter-Open-Air. Am 20. August folgt das Rekordkonzert für bis zu 150.000 Fansin München. Im September 2023 hält sie dann über 50.000 Fans in Wien "atemlos".