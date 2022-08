Helene Fischer: „Thomas, ich liebe dich!“„Flo, schön, dass du hier bist!“

Bei ihrem Mega-Konzert in München zeigte sich Helene Fischer privat wie noch nie – und richtete sogar emotionale Worte an ihren Ex Silbereisen und an ihren aktuellen Partner Seitel.

Monatelang kaum Regen und dann schüttet es über dem Münchner Messegelände wie aus Kübeln - ausgerechnet als Schlagerstar Helene Fischer am Samstagabend zum spektakulären Open-Air lädt. 130.000 Fans trotzen dem Wetter und lassen sich die Laune nicht verderben. Als die Sängerin auf der Bühne auftaucht, ist der Jubel groß und sogar die Sonne zeigt sich noch für einige Augenblicke. "Ich hab' gedacht mein Herz zerspringt in 1.000 Teile", sagte Fischer angesichts der Menschenmasse. "Das ist das, was ich so lange vermisst habe." Es ist der erste große Live-Auftritt der 38-Jährigen nach einer Pause. Wegen der Corona-Pandemie hatte das lange geplante Open-Air verschoben werden müssen. Die Dimensionen sind riesig: eine 150 Meter lange Bühne, Dutzende Kameras und 5.000 Helfer. Ein Verkehrskonzept soll Chaos verhindern. Gedränge und Wartezeiten an den U-Bahnen und Parkhäusern lassen sich bei der Menschenmenge trotzdem nicht vermeiden. Private Worte Und die Fans von Helene Fischer werden nicht enttäuscht. Doch bevor Helene auf der Bühne einheizte, moderierte ihr Ex Florian Silbereisen den Auftritt liebevoll an. „Wir sind alle klitschnass, aber das ist scheißegal. Sie steht hinter der Bühne genau nass und durchgeschwitzt, aber das ist uns und ihr egal. Wir werden heute den geilsten Abend erleben. Seid ihr schon atemlos? Diese Frau macht das so heute, solange wir können. Die einmalige Helene Fischer!" Später bedankt sich Helene bei ihrem Ex, singt für ihn das Lied „Volle Kraft voraus" und sagt ins Mikrofon: „Flo, schön, dass du heute Abend hier bist!" Doch auch für ihren aktuellen Partner Thomas Seitel, mit dem Helene nun schon seit 4 Jahren liiert ist, findet sie emotionale Worte. Als sie ihren Song „Hand in Hand" ankündigt, gesteht sie: „Ich bin sehr dankbar dafür, meinen Seelenverwandten gefunden zu haben." Dann schickt sie ihm einen Handkuss ins Publikum und haucht ins Mikrofon: „Ich liebe dich."