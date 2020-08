Helene Fischer zittert um TV-Hit

Top-Gäste wie Take That, Queen oder Andreas Gabalier und bis zu 6 Millionen Zuseher. Seit 2011 versüßt uns Helene Fischer (35) mit ihrer Weihnachts-Show den Christabend. Jetzt, just zum 10-jährigen Jubiläum, muss sie um das TV-Highlight zittern. Corona!

Akrobatik

Da Helene neben ihren Hits immer wieder auch waghalsige Akrobatik-Einlagen liefert, ist es unmöglich, dabei die Abstandsregeln einzuhalten. „Wenn man diese wichtigen Show-Elemente weglässt, würde das den Charakter der Show derart verändern, dass das Alleinstellungsmerkmal verloren ginge“, erklärt ein Insider die Misere. Beim ZDF gibt man sich noch abwartend: „Es gibt noch keine Entscheidung darüber, in welcher Form die Helene Fischer Show heuer produziert wird.“