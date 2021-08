Helene Fischers heißer "Rausch"

Helene Fischer startet ab 15. 10. wieder durch. Mit 24 neuen Hits und heißem Cover.

Comeback. „Ich fühl mich wie im Rausch. So könnte man die letzten Monate wirklich beschreiben. Rausch spiegelt allerdings eher meinen momentanen Sinnes- und Geisteszustand wider, denn heute kann ich sagen: Ich war noch nie so klar und aufgeräumt wie zum jetzigen Zeitpunkt.“

Jahrelang hielt uns Helene Fischer (37) atemlos, jetzt will sie uns auch berauschen: Am 15. Oktober kommt die Comeback-CD Rausch. Ein sicherer Nummer-eins-Hit. Auch dank ­einer Prise Sex: Am Cover zeigt sich Helene nur in Unterwäsche und Blazer.

24 neue Hits. Neben der Hit-Single Vamos a marte, mit der sie im Duett mit Lois Fonsi erste Versuche auf Spanisch wagte, hat Helene dafür in der Corona-Auszeit gleich 23 (!) weitere neue Songs aufgenommen. Allesamt auf Deutsch.

Vernebelt. „Ich hatte teilweise eine vernebelte Wahrnehmung, wie ich mich auf diesen musikalischen Einklang mit mir selbst begeben soll – bis zu dem Zeitpunkt als Song für Song entstand, jedes Wort darin für mich die Erfüllung brachte und ­alles einen Sinn machte“, erklärt sie ihr Comeback.

Party und Liebe. Noch ist der neue Sound geheim. Song-Titel wie Glückwärts, Blitz oder Rausch deuten jedoch auf viele Party-Kracher hin. Auch die Liebe ist ein zentrales Thema. Lieder wie Wir werden eins, Danke für dich oder Hand in Hand lassen dabei auch auf erste musikalische Liebesschwüre an ­ihren Freund Thomas Seitel hoffen.

TV & Tour. Zur CD plant Helene auch die große TV- und Konzert-Offensive. Am 14. Oktober wird sie bei der ­Feste-Show von Ex-Freund Florian Silbereisen erwartet. Am 26. 12. gibt’s das Comeback der Weihnachts-Show und für 2022 ist eine große Tour geplant. Ein Österreich-Konzert ist schon fix: am 8. April in Bad Hofgastein.