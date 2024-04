HIER gibt es die Tickets für Stefan Raabs "Final Fight"

Es wird das Comeback des Jahres, wenn Stefan Raab und Regina Halmich in den Boxring steigen

Darauf haben Millionen von Fans gewartet: Stefan Raab (57) feiert am 14. September sein Comeback. Im "Final Fight" will er noch einmal gegen Regina Halmich in den Ring steigen. Auf der Eventim-Seite werden ab sofort die Tickets für den Showkampf im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Ab 57,50 (Stehplatz) kann man live dabei sein, wenn sich Raab seine dritte Abreibung holt.

VIP-Tickets um 252,50 Euro

Wer gute Sicht auf den Ring haben möchte, muss schon tiefer in die Tasche greifen. VIP-Tickets gibt es um 252,50 Euro. Halmich verrät gegenüber "Bild" auch, wie fit sie sich für diesen Kampf fühlt. „In den ersten zwei Kämpfen habe ich ihm gezeigt, wo es langgeht, habe ihm sogar die Nase gebrochen“, so Halmich. „Ich denke, er spekuliert jetzt vielleicht, dass ich nicht mehr so fit bin und dass er jetzt die besseren Chancen hat, gegen mich zu gewinnen. Aber ich muss sagen, da werde ich ihm einen Strich durch die Rechnung machen.“