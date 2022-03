Horror-OP für GNTM-Model

Theresia Fischer will sich zum zweiten Mal die Beine verlängern lassen

Sie ist bereits vor sechs Jahren künstlich um 8,5 Zentimeter gewachsen, jetzt will die einstige "Germanys Next Topmodel"-Kandidatin Theresia Fischer (29) noch höher hinaus. Gegenüber RTL offenbarte sie, dass sie sich erneut unters Messer legen wolle, um ihre Beine noch länger zu machen. Dieses Mal sei es aber nicht nur aus ästhetischen Gründen: "Ich will meine Beine am Unterschenkel um circa sechs Zentimeter verlängern lassen", erklärt sie. Nach der ersten Operation habe sie im Alltag Schwierigkeiten bekommen. "Einschränkungen beim Sport, weil bisher nur der Oberschenkel verlängert wurde. Außerdem gehen gewisse Sex-Stellungen nicht", scherzt sie.

Theresia lässt sich die Knochen durchsägen

Mit ihrer aktuellen Anatomie könne Theresia nicht einmal in die Hocke gehen. Durch eine sechsstündige Operation soll sich das ändern. "Bei so einem Eingriff werden die Oberschenkelknochen von innen durchsägt, dann Teleskopstäbe auf beiden Seiten eingeführt, die jeden Tag selbstständig um einen Millimeter verlängert werden", erklärt sie. Was man nicht alles für die Schönheit tut...