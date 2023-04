Nachdem Jasmin Tawil vor drei Wochen aus einer psychiatrischen Klinik in Costa Rica entlassen wurde, ist sie nun wieder in Deutschland. Hier fahndet nun die Polizei nach ihr, weil sich ein Freund von ihr bedroht fühle. Vermutung: Sie soll in Berlin untergetaucht sein.

Das Rätsel um Jasmin Tawil geht weiter. Erst vor drei Wochen kam Ex-GZSZ-Star Jasmin Tawil (40) wieder nach Deutschland zurück. Grund dafür, wir erinnern uns: Die Sängerin und Schauspielerin durfte aufgrund ihres abgelaufenen Visums nicht mehr in Costa Rica bleiben.

Seither kam sie im Hotel und bei Freunden unter.

Nun aber fehlt jede Spur von ihr! In Berlin scheint Jasmin wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Selbst Verwandte wissen nicht, wo sich die 40-Jährige aufhält und übernachtet. Eine Freundin sorgt sich jetzt in einem TikTok-Video öffentlich: „Jasmin, keiner von uns weiß gerade, wo du steckst. Wir haben alle Angst um dich.“

Polizeifahndung nach Jasmin Tawil

Nach Informationen der "Bild" soll sogar die Polizei schon nach ihr fahnden.

Denn was wir bislang nicht wussten: Bis Sonntag war Tawil noch in dem Zuhause einer Freundin untergekommen, die Wohnung musste sie aber anschließend verlassen. Gründe dafür sind bislang noch unbekannt. Fest steht allerdings, dass sie seitdem obdachlos ist. Sie soll weder genügend Bargeld, noch ein Handy bei sich haben.

Besonders bizarr: Die Polizei sucht vor allem deshalb nach ihr, weil sich ein Freund von ihr bedroht fühlte!

"Ganz andere Wahrnehmung als Realität"

Auch erklärt Jasmins Freundin in dem Clip: „Jasmin, du rennst durch die Straßen Berlins in einer ganz anderen Wahrnehmung der Realität.“

Sorgen machten sich allerdings auch schon Jasmins Freunde in Costa Rica: Gemeinsam verständigten sie die Polizei, sowie das Jugendamt. Die Behörden, welche das Kindeswohl von Jasmins Sohn Ocean (3) tatsächlich in Gefahr sahen, brachten ihn in ein Kinderheim in Costa Rica, wo er nach wie vor wohnt.

3-jähriger Sohn immer noch in Kinderheim in Costa Rica

Nachdem Jasmin in San Jose nach dem einwöchigen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik entlassen wurde, trat sie die Rückreise nach Deutschland ohne Söhnchen Ocean an!

Daher sind Freunde nun überzeugt, dass Jasmin professionelle Hilfe braucht: „Wir haben es leider nicht geschafft, dich auf den richtigen Weg zu bringen, den du nicht erkennen kannst.“

Und weiter: „10 000 Kilometer von hier ist ein kleiner Junge, der nach Hause kommen will. Und dafür braucht er seine Mutter! Das schaffst du nicht alleine.“