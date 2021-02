Bayern-Star Boateng und Ex-GNTM-Teilnehmerin Kasia Lenhardt sind kein Paar mehr.

Bayern Star Jerome Boateng und Model Kasia Lenhardt waren seit Ende 2019 ein Paar. Nun sind sie kein Paar mehr. Wie Boateng die Bild wissen ließ: "Ich habe mich von Kasia getrennt." Es wurde bereits wild spekuliert, dass ein Unfall Anfang des Jahres, bei dem Lenhardt den Wagen von Boateng zu Schrott gefahren hat, zum Aus geführt haben soll.

Kasia über Ex Boateng: Er hat mich betrogen und belogen

Doch Kasia Lenhardt erklärt in einer Insta-Story, wie es wirklich zum Liebes-Aus gekommen sein soll. Sie habe sich von ihm getrennt: "Aufgrund all deiner Lügen und dauernden Untreue." Diese Worte postet sie zu seinem Statement und führt in einem weiteren Bild aus: "Ich werde mich wehren, denn so hintergangen und benutzt und belogen wurde ich noch nie." Sie bittet ihre Follower um Geduld, denn sie müsse sich erst einmal sammeln...