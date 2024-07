Klum-Ex Vito Schnabel hat geheiratet

Die Braut trug ein knappes Mini-Kleid mit Schleppe und offenen Haaren

Mit Heidi Klum schnabelte Vito (37) von 2014 bis 2017. Dann fand sie in Tom Kaulitz ihren Traumprinzen und heiratete ihn. Jetzt hat auch Schnabel "Ja" gesagt. Seine nunmehrige Gattin ist ebenfalls Model und sieht seiner anderen Ex, Irina Shayk zum Verwechseln ähnlich. Laut "Bild" fand die Hochzeit in New York am Standesamt statt. Auf Instagram gibt Helene Althof Einblick in den schönsten Tag ihres Lebens.

"Entspannte Braut"

Helena Althof ist 21 und bildhübsch. Ihr Hochzeitskleid wählte sie bequem. Es war knapp und hatte eine Schleppe. Haare und Make-up waren ebenfalls schlicht gehalten. "Was für eine schöne und entspannte Braut", kommentiert ein Follower. Unzählige Glückwünsche finden sich unter den Schnappschüssen. Eine vierstöckige Hochzeitstorte und Kaviar gab es für die Gäste.