"Mir wird heiß": Heidi Klum zieht sich mitten im Interview aus

Eigentlich geht es bei "Hot Ones" darum, während eines Interviews Chickenwings mit scharfer Sauce zu essen. Doch Heidi Klum verwandelte das Format kurzerhand in eine Strip-Show.

Schon seit Jahren läuft die Show "Hot Ones" erfolgreich auf Youtube, es waren Gäste wie Will Smith, Jennifer Lawrence oder Billie Eilish zu Gast. Doch das, was Heidi Klum in der Show tat, hatte zuvor noch keiner der Gäste gemacht.

Denn eigentlich geht es darum, während eines Interviews Chickenwings mit scharfer Sauce zu essen. Klum sagte bereits zu Beginn der Sendung, dass sie nicht gerne scharf isst und es "sehr hart" für sie werden würde. Der Challenge stellen wollte sie sich trotzdem.

Klum: "Mir wird heiß"

Und so futterte sie sich tapfer durch das Interview. Bis sie zu 135.600 Scoville gelangte, da wird es dem Modell zu viel: Sie verwandelt das Interview in eine Strip-Show und zieht kurzerhand ihre Jeans-Bluse aus. "Mir wird heißt", sagt sie. Plötzlich sitzt sie nur noch im roten BH vor dem Moderator und Kameramann. "Nun wird mir heiß", sagt Moderator Sean Evans als Reaktion auf Klum.

Und so wurde aus der Challenge für Heidi Klum kurzerhand eine Challenge für Moderator Sean Evans und den Kameramann: Der eine versuchte sich darauf zu konzentrieren, Klum nicht ins Dekolletee zu schauen, der andere war schon fast gezwungen, den Ausschnitt des Modells zu filmen, schließlich musste er immer zoomen, wenn sie sich Sauce auf die Chickenwings tröpfelte.