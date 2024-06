GNTM: Heidi kürt erstmals auch einen Mann als Gewinner

Im großen Finale der Model-Show gab es heuer zwei GewinnerInnen

Es ist vollbracht: Heidi Klum bringt wieder Nachwuchs in die internationale Model-Welt. Am Donnerstag kürte die Entertainerin erstmals einen Mann und eine Frau zu "Germany's Next Topmodel".

"Alle haben die Hürden gemeistert, um hier zu stehen", sinnierte Heidi über die vergangenen Wochen, bevor sie überraschend verkündete, dass Lea "Germany's Next Topmodel 2024" ist.

Schon Star-Fotograf Rankin war ein großer Fan von ihr. Er sagte beim großen Umstyling: "She's a model" ("sie ist ein Model").

Jermaine wird erstes Germany's Next Männermodel

Nach einer Werbeunterbrechung verkündete Klum, "welcher Mann bei GNTM Geschichte schreiben darf": "Es ist Jermaine", erklärte Klum, womit Linus als Zweitplatzierter ausstieg.