Die Zwillinge Luka und Julian sorgten schon für viel Wirbel.

Vor dem großen Finale der Castingshow "Germany's Next Topmodel" am 13.6. sind die sieben noch im Rennen stehenden Nachwuchsmodels müde, aber auch voller Freude.

Anstrengend

"Die Proben sind anstrengend. Mir wurde ja gesagt, dass das anstrengend wird, aber ich wusste nicht, dass das so anstrengend wird", sagte Kandidat Jermaine kurz vor der Endentscheidung zur APA.

Ärger bei Fans

Zwei, die immer wieder für Wirbel sorgten, das sind die Zwillinge Luka und Julian (24). Die Leistung der beiden war durchgehend nicht immer top, Heidi Klum favorisierte das Duo allerdings sichtlich. Fans ärgern sich seit Wochen, dass diese Behandlung nicht fair sei, statt den beiden Favoriten wie Armin, Aldin oder Frieder die Show verlassen mussten.

Unfaire Bedingungen

Nun ärgern sich die anderen Kandidaten darüber, dass die Zwillinge zusammen bewertet werden. Jermaine gegenüber der Bild: "Es ist stärkere Konkurrenz. Sie können 200 Prozent geben, wir nur jeweils 100 Prozent. Deshalb wird es schwieriger, im Finale herauszustechen.“ Kandidat Linus sieht das ähnlich: „Die sind Double-Power, man muss sich umso mehr anstrengen."

Heidi, was ist los?

Unterdes haben die Zwillinge sich in der letzten Folge der Show sehr beschwert. Luka mochte seine Fake-Lashes für den Walk nicht: "Die Wimpern sehen abartig feminin aus." Und Bruder Julian sah das ähnlich: "Sehe im Endeffekt aus wie eine Frau." Julian wollte zudem keine Heels tragen. Heidi, was ist los? Seit wann lässt du solche Weigerungen durchgehen? DAS war bislang immer ein No-Go und die Kandidatinnen hatten immer zu spuren!

Heidi entscheidet

Am Ende wird es auch in der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" Klum sein, die entscheidet, wer die Show und damit den Titel gewinnt. Nachdem in diesem Jahr zum ersten Mal nicht nur Frauen, sondern auch Männer angetreten waren, wird es am Donnerstag gleich zwei Gewinner geben - oder auch drei. Denn ebenfalls besonders: Auf ihre Reise nahm Klum diesmal die Zwillinge Julian und Luka (24) aus Frankfurt am Main mit. In den letzten Wochen wurden sie von Heidi und ihren prominenten Gästen zwar einzeln bewertet, im Finale treten die Brüder nun jedoch als Team an.