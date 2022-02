Krasavice versext uns die Charts

Katja Krasavice stöhnt sich an die Chartspitze. Ihre CD ist aber alles andere als Jugendfrei.

2021 packte sie zu ihrer Rap-CD "Eure Mami" gleich einen Vibrator (!) bei, jetzt stöhnt sich Katja Krasavice (25) mit nicht gerade jugendfreien Titel wieder auf Platz eins: "Pussy Power" ist das bestverkaufte Album in Österreich.

Shitstorm. Schon die Vorabsingle Only Fans sorgte für Aufregung: Mit pikanten Zeilen wie „Kann sein, dass ich heute kein‘n Slip trag und ein Nasty Bild nur für dich mach“ wirbt sie auch für ihren freizügigen Video-Kanal auf der Erotikplattform. Dass sie dafür im Video auch Kaninchen bunt einfärbte sorgte für einen Shitstorm.



Sex sells. Aufregung ist für die im tschechischen Teplice geboren Skandalrapperin längst Mittel zum Zweck: Eindeutig Zweideutige Hits wie "Sex Tape", "Doggy" oder "Million Dollar A$$" im Duett mit Fler bescherten ihr schon 454.000 YouTube-Abonnenten, Platz 6 bei Promi Big Brother (2018), und Platz 2 mit der Biografie "Bitch Bibel" (2020). Jetzt stöhnt sie wieder von der Chartspitze.

Das ist die aktuelle Wertung der Austria-Top-40 Charts:

1. Katja Krasavice, Pussy Power

2. Falco, The Sound OfMusik

3. Falco, Falco -The Box

4. Slash feat Myles Kennedy, 4

5. Nockis, Ich will dich