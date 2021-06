Fast 200 Kilo hat sie mal gewogen: Sängerin Aline Bachmann beeindruckt ihre Fans mit einem Vorher-Nachher-Bild.

Nahezu 200 Kilo hat Ex-DSDS-Kandidatin Aline Bachmann zu Gewichts-Spitzenzeiten gewogen. Als sie 2014 bei der Castingshow DSDS auftrat und dort einem breiteren Publikum bekannt wurde, feierte sie zwar ihre Sangeserfolge, wusste aber auch, dass sie in ihrem Leben etwas ändern müsse.

DSDS-Sternchen Aline verliert 130 (!) Kilo!

Nun hat die Sängerin stolze 130 Kilo verloren. In einem beeindruckenden Vorher-Nachher-Vergleichs-Posting zeigt die Blondine ihre Verwandlung. Links ist sie mit Spitzengewicht zu sehen, rechts in ihrem ersten Bikini-Bild.

Bachmann: Erstes Bikini-Foto

Bachmann schreibt: "Von wegen du wirst immer dick bleiben. Kämpfe, es lohnt sich! Das ist mein erstes Bikini-Foto und ich bin so stolz auf mich selber." Zurecht, wie viele ihrer fast 500.000 Fans finden. Zu dem Posting sind Kommentare des Respekts vor diesem Erfolg zu lesen: "Wow!", "So stolz auf dich!", "Mega mega mega", "Du siehst so super aus, du bist mein Vorbild!" Nur einige wenige meckern an der Art und Weise herum, wie Aline ihr Gewicht losgeworden ist. Nämlich mit einer Magenverkleinerung. Mit einer Hautstraffung wurde ihr nun die überschüssige Haut entfernt.

Das sagen ihre Kritiker

Manche schreiben über Alines Weg: "eine OP und danach alles wegschnippeln lassen ist wohl der leichteste Weg … Respekt hätte ich vor einer Leistung ohne dies gehabt…"Aline ist die Kritik egal, sie zeigt den Hatern in einer Story ihre Zunge.