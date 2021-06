Schlagerstar Florian Silbereisen soll Chef bei 'Deutschland sucht den Superstar' werden. Das sind seine knallharten Bedingungen!

Urgestein Dieter Bohlen wurde aus dem DSDS-Chefsessel geworfen. Nach rund 20 Jahren als Jurychef der RTL-Castingshow kam das Aus sehr plötzlich - für ihn wie seine Fans gleichermaßen. Viele mochten seine markigen Sprüche, die oft beleidigend und manchmal treffend waren. RTL sucht eine Neuausrichtung, das Programm soll familienfreundlicher werden. Da haben krasse Sprüche keinen Platz mehr.

Silbereisen: Schlagerschmeichler und Allrounder

Doch wer folgt Poptitan Dieter Bohlen nach? We kann sich denn überhaupt einer solchen Aufgabe annehmen? Laut Bild kann das nur einer sein: Schlager-Supertalent Florian Silbereisen. Der Allrounder mit dem Schmeichel-Image soll schon mitten in Verhandlungen mit RTL stecken. RTL soll Flori unbedingt als Chef der neuen Jury gewinnen wollen, doch es gibt einen Haken: Silbereisen ist zu gut ausgelastet, hat für eine Mega-Show wie DSDS keine Zeit! Er dreht für das "Traumschiff", führt durch Musikshows in der ARD und macht "nebenbei" noch seine eigene Musik.

Silbereisen ist als Allrounder der Branche bekannt

Silbereisen als neuer DSDS-Chef: Sein knallharter Vertrag

RTL sucht intensiv an einer Lösung, die Sendungsverantwortlichen sollen Silbereisen schon Vorschläge angeboten haben, die auf seinen Zeitplan abgestimmt sind. Darum sollen die Verhandlungen derzeit auf Hochtouren laufen! Diese Bedingungen soll Silbereisen an seine Teilnahme knüpfen: