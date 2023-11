Bill und Tom gehen mit IHM hart ins Gericht.

Bill und Tom sind erst ganz frisch als Juroren bei "The Voice of Germany" dabei, nehmen sich trotzdem kein Blatt vor den Mund. In ihrem Podcast "Kaulitz-Hills: Senf aus Hollywood" lästern sie gegen einen Jury-Kollegen ordentlich ab.

Strenger Lehrer

Ex-Boyzone-Sänger Ronan Keating soll viel zu streng sein, meinen die Twins, die mit ihrer Band "Tokio Hotel" berühmt wurden: "Ob Ronnie bei den Coachings wirklich immer das Beste rausholt, weiß man nicht", meint Tom keck. Beide Brüder sind sich einig, das "Ronny" Ronan ein strenger Lehrertyp sei.

Fetzerei zwischen Juroren?

Sie selber hingegen lockere Typen, mit denen es "flowt". Warum er so streng sei? Weil er neidisch auf Bill und Tom sei und ihren Erfolg. Darum, so die Zwillinge würde sich Keating auch "zickig" verhalten, seitdem die Battles begonnen haben. Während Tom beschwichtigt, meint Bill kampfeslustig: "Es kann gut sein, dass ich mich mit Ronan noch mal richtig fetze..."