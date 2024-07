Lena Meyer-Landrut: "Angst!" Ist das der Grund für ihre Konzertabsagen?

Die Sängerin musste in den vergangenen Wochen einige Gigs canceln.

Sängerin Lena Meyer-Landrut (33) sagte innerhalb von drei Wochen drei Konzerte ab. Immer wurde ein medizinischer Notfall ohne weitere Details genannt. Die Sängerin musste auch im Krankenhaus behandelt werden.

Mehr zu Lena

Große Sorgen

Einige Fans waren zuerst sauer, dann machten sich viele große Sorgen um ihr Idol. Was hat Lena? Ist es körperlich oder psychisch? Bereits vor einige Zeit machte die Sängerin den mutigen Schritt nach vorne und sprach über ihre Depressionen. Erst Ende Juni sprach sie mit dem "Luxemburger Wort" auch darüber.

Starke Gefühle

In der Tageszeitung meinte Lena über das Gefühl auf der Bühne zu stehen: "Ich hatte richtig Angst davor. Ich habe ganz doll gehofft, dass es gut wird und wollte die Zeit auf mich zukommen lassen."

Tipps

Sie habe dann versucht, in ihrer Freizeit viele Pausen einzulegen und "mir so viele Ruhezeiten wie möglich zu nehmen und gute Sachen für mich zu machen." Dazu gehört auch das Weglegen des Handys, denn im Netz werde sie "Ständig Meinungen von außen ausgesetzt und werde somit be- und auch verurteilt."

© Getty Images ×

Depression ganz normal

Im Gespräch sagt Lena dann noch: „Für mich ist die Depression etwas ganz Normales und nichts Sensationelles. Deswegen versuche ich, darüber nicht so viel zu reden, den Ball ein bisschen flach zu halten, um es normal zu machen.“

Therapie

Meyer-Landrut macht seit Jahren eine Therapie, damit soll sie gut beraten sein. Über ihre Therapeutin sagte sie einmal, dass diese ihr genau erklärt habe, wie sie sich selber auch Verstimmungen herausholen könne, wenn es wieder beginnt.