Lena Meyer-Landrut: "Das kann's ja noch nicht gewesen sein!"

Die Sängerin meldet sich nach Gesundheitskrisen mit einem neuen Video zurück.

Pop-Star Lena Meyer-Landrut (33) lässt ihre Fans mit einem neuen Video auf Instagram aufatmen. Nach zwei abgesagten Konzerten wegen gesundheitlicher Probleme, meldet sich die Sängerin mit schwarzer Netzstrumpfhose, Shirt und Rock und einer klaren Botschaft zurück: " Das kann's ja noch nicht gewesen sein." Zu den Klängen ihres Songs "I miss u" und Bildern von vergangenen Konzertauftritten blickt sie in die Kamera und fragt: "Machen wir das noch mal?".

Ob sie ihre nächsten geplanten Auftritte machen kann, blieb lange unklar. Aber damit dürfte sie die Sorge ihrer Fans zerstreuen, die sie nach den Konzert-Absagen in München und Wangen (Allgäu) aufgrund ihrer schlechten Gesundheit absagen musste. Sie musste mir schweren Bauch- und Nierenschmerzen ins Krankenhaus gebracht werden.

Konzerte finden statt

Bei dem Posting fügt die Sängerin hinzu: „See you in 3 days!“ („Wir sehen uns in 3 Tagen!“). Damit meinte sie wohl das für den 19. Juli geplante Konzert in Wolfsburg. Ihre Fans sind begeistert: „can’t wait to see you again in wolfsburg“ (Ich kann es gar nicht erwarten, dich in Wolfsburg zu sehen!“), schreibt ein Fan. „See u soon und Vorfreude ist mal wieder riesig!“ ein anderer.

Noch keine Stellungnahme bezüglich abgesagter Konzerte

Ob die beiden abgesagten Konzerte in München und Wangen nachgeholt werden, ist noch unklar. Die Sängerin hat dazu noch keine Stellungnahme abgegeben.