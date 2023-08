Lena Meyer-Landrut: Reit-Unfall passierte in Kitzbühel

Die Sängerin urlaubte gerade beim Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser.

Ein Wellness-Urlaub mit schweren Folgen: Sängerin Lena Meyer-Landrut (32) genoss gerade mit Freundinnen entspannte Tage beim Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser. Das Luxus-Resort ist für sein vielfältiges Angebot bekannt. Unter anderem kann man hier auch herrlich reiten gehen. Da Lena in ihrer Kindheit leidenschaftlich gerne ritt, entschloss sie sich eine private Reitstunde an der Longe in der Reithalle zu nehmen. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lena (@lenameyerlandrut) Doppelter Kreuzbein-Bruch für Meyer-Landrut Am Samstagnachmittag passierte dann das Unglück, wie die Musikerin auf Instagram mitteilte. Während des Angaloppierens sei Meyer-Landrut vom Sattel gefallen und unglücklich auf dem Boden aufgeschlagen. Dabei zog sie sich einen doppelten Kreuzbein-Bruch zu. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und die Polizei befragte die anwesenden Personen. "Ich versuche mich jetzt bestmöglich zu erholen und mache ruhig und langsam", ließ Lena wissen.