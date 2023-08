Liebes-Show: Leni Klum turtelt mit Freund im Traum-Urlaub

Leni Klum genießt aktuell ihre Ferien am Mittelmeer und teilt dabei auch einige Schnappschüsse mit ihren Followern.

Gemeinsam mit ihrem leiblichen Vater Flavio Briatore (73), ihrem Halbbruder Nathan Falco (13) und ihrem Freund Aris Rachevsky (19) verbringt Nachwuchsmodel Leni Klum (19) aktuell eine erholsame Zeit am Mittelmeer. Wie ihr Vater bereits vor ein paar Tagen postete, schipperte die Familie vor dem luxuriösen Monaco.

Leni und ihr Freund Aris sind bereits seit knapp drei Jahren in einer Beziehung. Sie ist die schöne Tochter von Model-Ikone Heidi Klum (50). Er ist amerikanischer Eishockeyspieler. Beim Sonnenbaden ließen sich die beiden jetzt für ihr Instagram-Profil ablichten. Sie liegt in einem grünen Bikini mit einem Eisbecher in der Hand auf dem Buch. Ihr Freund kuschelt sich von hinten an sie, trägt einen blauen Hut von Prada und drückt Leni einen Kuss auf die Schläfe.

Die 19-Jährige scheint den Urlaub wahrlich zu genießen. So hat sie auch erst seit ein paar Jahren engeren Kontakt zu ihrem leiblichen Vater Flavio. Mutter Heidi verbringt ihren Urlaub indes gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (33) in Italien, wo sie auch, wie auf ihrem Instagram-Profil zu sehen ist, auf "Modern Family"-Star Sofía Vergara traf.