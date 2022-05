Lilly Becker: Ihre letzten Worte zu Boris vor der Haft

Lilly Becker sprach im britischen TV über die Haftstrafe ihres Noch-Ehemanns.

Seit fast einer Woche sitzt Boris Becker in Haft. Die Tennis-Legende wurde wegen mehrerer Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Beckers von ihm getrennt lebende Ehefrau Lilly Becker sprach am Dienstagabend nun beim britischen TV-Moderators Piers Morgan über die Haftstrafe ihres Noch-Ehemanns. Dabei macht die 45-Jährige deutlich, dass sie weiterhin hinter Boris steht.

„Wir sind eine große Familie. Wir halten jetzt alle zusammen, seine Ex-Frauen, die Kinder und seine jetzige Freundin Lillian“, so Lilly. „Ich bin hier, um allen zu zeigen, dass starke Frauen hinter ihm stehen. Boris ist ein fantastischer Vater, ein lustiger Kerl, ehrlich, und entweder man hat diese Ausstrahlung oder nicht.“

"Es wird alles gut"

Nach dem Urteil sei sie „völlig zusammengebrochen“. Lilly verrät im Interview auch die letzten Worte an Boris vor dem Gefängnis: „Ich sagte zu ihm, wir sehen uns nächstes Wochenende, wenn du willst. Es wird alles gut. Ich habe ihm dann ein Herz geschickt.“

Zusammen mit ihrem gemeinsamen Sohn Amadeus will sie Boris so oft wie möglich besuchen. Dem 12-Jährigen zu sagen, dass sein Vater ins Gefängnis muss, „war das Härteste, was ich jemals machen musste. Er konnte es einfach nicht begreifen und kann es immer noch nicht.“