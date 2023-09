Lothar Matthäus: Innige Küsse mit Ex-Frau auf dem Oktoberfest

In aller Öffentlichkeit ein inniger Kuss mit der Ex-Frau - das ist ein Statement!

Am Freitagabend amüsierte sich der deutsche Fußball-Weltmeister Lothar Matthäus (62) am Oktoberfest - mit dabei seine Ex-Frau Anastasia Klimko (35). Dabei tranken und feierten die beiden nicht nur vertraut nebeneinander am Tisch, sondern es gab auch öffentliche Mundküsse - so als hätte es die Scheidung vor rund zwei Jahren nie gegeben!

Bereits seit einigen Monaten gab es Gerüchte, wonach Lothar und Anastasia wieder zueinander gefunden haben. Immerhin hielt die Ehe bis zum verflixten siebten Jahr von 2014 bis 2021. Aus der Beziehung mit der Russin ging Sohn Milan hervor, der heute neun Jahre alt ist.

© Getty Images ×

Liebes-Comeback zwischen Lothar und Anastasia?

Lothar Matthäus mit Anastasia Klimko und Sohn Milan bei einem Bayern-Spiel im März.

Gegenüber der "Bild"-Zeitung hält sich Lothar Matthäus bedeckt. Er betont, er würde sich zwar gut mit ihr verstehen, aber mehr möchte er über sein Privatleben auch nicht sagen. Im Podcast von Sky-Moderator Riccardo Basile (31) zeigt sich der Ex-Fußballer hingegen wesentlich offener. Auf die Frage, ob er mit seiner kleinen Familie rundum glücklich sei, antwortete Lothar Matthäus: „„Ja, freilich. Das habe ich mir ausgesucht und man muss immer das Beste machen. Es gibt immer Auf und Abs, auch mit Milan, auch mal mit der Partnerin, das ist ja völlig normal im Leben. Es scheint nicht immer die Sonne. Wichtig ist, dass man miteinander redet, dann hat man weniger Probleme.“

© Getty Images ×

Eine offizielle Liebes-Bestätigung gibt es also noch nicht, doch die Bilder vom Oktoberfest lassen so manche Vermutungen zu.