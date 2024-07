Ralph Siegel fälschlicherweise für tot erklärt

Der ESC-Star hat seinen Anwalt eingeschaltet. Die falsche Todesmeldung sorgt für Aufregung

Erst Ende letzten Jahres sorgte Ralph Siegel mit einer zweistündigen Operation für Schlagzeilen. Immer wieder landete der ESC-Komponisten im Krankenhaus. Die Sorge war also berechtigt groß. Doch dann der Schock: In einer YouTube-Meldung heißt es, Ralph Siegel sei tot. Zu sehen ist ein Schwarzweiß-Foto mit seinen vermeintlichen Lebensdaten: "1945 – 2024. Ralph Siegel, 78. Der Tod kam plötzlich über ihn. Auf Wiedersehen", ist hier zu lesen. Dann der noch größere Aufreger: Die Meldung ist schlichtweg falsch.

Siegel: "Ich lebe noch"

"Eines gleich vorweg: Ich lebe noch, und es geht mir gut! Es ist doch wirklich unfassbar, was sich vollkommen kranke Idioten erdreisten. Da wird ganz einfach ein Nachruf auf mich ins Internet gestellt und behauptet, ich sei gestorben. Eine Unverschämtheit!“, sagt Siegel gegenüber "Bild". In dem Video wird ihm auch noch mittels KI-Stimme in den Mund gelegt, dass er eine Fettleber gehabt habe und mit einem Wundermittel geheilt wurde.

KI - gefährlich oder nützlich?

„Diese leidliche Geschichte zeigt, wie gefährlich das Internet und die angeblich so nützliche künstliche Intelligenz sein kann. Es wird höchste Zeit, dass die Justiz und die obere Gesetzgebung endlich gegen einen solchen Missbrauch vorgehen. Mit KI wird so ein Schindluder getrieben, das nimmt schon eine gefährliche Größenordnung an“, sagt er. Immer wieder werden prominente Opfer solcher Betrugsmaschen.