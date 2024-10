Maxton Hall: Dann kommt die zweite Staffel der Erfolgsserie

Gute Nachrichten für alle Fans von Ruby und James: Die zweite Staffel von Maxton Hall – Die Welt zwischen uns steht in den Startlöchern!

Nachdem die erste Staffel im Mai 2024 auf Prime Video gestartet und für den Blauen Panther – TV & Streaming Award sowie den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurde, erwarten die Zuschauer 2025 neue dramatische Wendungen. Die Dreharbeiten zur Fortsetzung sind bereits abgeschlossen, und erste Details lassen auf noch mehr Emotionen und Spannung schließen.

Die zweite Staffel knüpft direkt an den Cliffhanger der ersten an. Ruby Bell, gespielt von Harriet Herbig-Matten, muss sich nach der Trennung von James Beaufort (Damian Hardung) mit den Folgen ihrer Beziehung auseinandersetzen. Während James versucht, Ruby zurückzugewinnen, kämpft sie darum, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Neue Konflikte und Allianzen, insbesondere mit Nebencharakteren wie James’ Schwester Lydia, sorgen für zusätzlichen Zündstoff.

Erscheinungsdatum

Gedreht wurde diesmal auf Schloss Marienburg, und die Veröffentlichung ist für 2025 geplant – nähere Infos wurden bisher nicht bekannt gegeben.