Michael Ballack 45) beim Knutschen mit neuer Freundin (21) erwischt

Heimliche Liebe und ausreichend Privatsphäre? Nichts für Michael Ballack (45). Der ehemalige Fußball-Star zeigt sich auf der "Wiesn" in München küssend mit seiner Freundin Sophia Schneiderhan (21).

In der "Käfer Wiesn-Schänke" am Münchner Oktoberfest erwischte man den pensionierten Fußball-Star Michael Ballack, der unter anderem für den FC Bayern auflief, wie er mit seiner Model-Freundin Sophia Schneiderhan Zärtlichkeiten austauscht. Ob man wirklich erwischt sagen kann, ist fraglich, da man die beiden "Turteltäubchen" bereits zuvor auf der "Art Basel" und in einem Berliner Szeneviertel schwer verliebt und küssend sah. Der ehemalige deutsche Nationalspieler scheint die öffentliche Darstellung seiner Liebe zu genießen.

Die 24 Jahre jüngere Freundin des Ex-Fußballers wurde im Alter von 13 Jahren genau da entdeckt, wo man das Paar nun beim "Knutschen" erspähen konnte - am Oktoberfest. Aus dem Jahr 2018 existiert ein YouTube-Video in dem sie über ihre Zukunftspläne spricht. Darin zu hören ist, dass sie eine sehr große Familie und mit 25 oder 26 Jahren ihr erstes Kind zur Welt bringen möchte. Ob sie diesen Plan auch schon mit Ballack besprochen hat, weiß man nicht.