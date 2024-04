Nach Beinverlängerung: Schock-Diagnose für GNTM-Model Fischer

Theresia Fischer ließ sich mehrmals die Ober- und Unterschenkel verlängern. Jetzt hat sie mit den Folgen zu kämpfen

Zurzeit ist Model Theresia Fischer (32) bei "Kampf der Realitystars" zu sehen. Es war aber kurzzeitig nicht ganz klar, ob sie überhaupt an der Show teilnehmen könne, da es schlimme Komplikationen wegen ihrer Beinverlängerungen gab.

Zur Erinnerung: 2016 ließ sich Fischer erst die Oberschenkel verlängern. 2022 folgten dann auch die Unterschenkel. Insgesamt wuchs die Deutsche um 14 Zentimeter. Erst war sie darüber sehr glücklich, doch dann folgten die schmerzlichen Erfahrungen: "Ich hatte eine Knochenhautentzündung", erzählt sie jetzt im Interview mit "Bunte". Als Folge der Operationen, bei denen die Knochen gespalten und Metallstäbe eingesetzt wurden, erlitt sie mehrere Infektionen an den Knochen.

Fischer: "Höllische Schmerzen"

"Ich hatte höllische Schmerzen im linken Unterschenkel". (...) "Die Knochenhautentzündung ist dadurch entstanden, dass so oft operiert wurde – an dem linken Bein waren es fünf Mal. An dieser Stelle, wo die Schrauben noch drin sind und die Haut so dünn und gedehnt ist, kommt es immer wieder zur Reibung und es kann gar nicht richtig abheilen", sagt sie.

Zudem habe sich eine Schraube gelockert. "In meinem rechten Unterschenkel hat sich zudem tatsächlich auch eine Schraube gelockert, die tritt hervor und drückt sich unter der Haut ab. Als ich 'Kampf der Realitystars' gedreht habe, kam sie besonders oft zum Vorschein. Da musste ich auch vorsichtig sein, dass ich mich nicht irgendwo stoße." Die endgültige Diagnose: "Ich habe mein Leben lang zwei gespaltene Wadenbeine."

Auf Instagram nahm Theresia ihre Fans stets mit auf ihrer schrägen Reise.