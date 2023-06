Nach Heidi Klum: Nächste Promi-Mama zieht sich mit Tochter aus

Leni Klum: Das kann sie an Mama Heidi gar nicht leiden Auch aufgrund ihres berühmten Nachnamens ist Heidi Klums Tochter Leni mittlerweile selbst ein Star. Die 18-Jährige tritt immer mehr in die Fußstapfen ihrer Mutter – eine Sache will sie sich aber auf gar keinen Fall von Heidi abschauen.