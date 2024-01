Nach Kuschelei: Amira Pocher verrät ihren Beziehungsstatus

Im Urlaub kuschelte Amira Pocher mit TV-Moderator Christian Düren. Im Gespräch mit ihrem Bruder spricht sie Klartext...

So öffentlich wie nach der Trennung, waren Oliver (45) und Amira Pocher (31) noch nie. Was gut für die Karriere ist, scheint jedoch langsam auf die Psyche zu gehen. Zumindest, wenn man Amira Pochers Worten im Podcast mit ihrem Bruder Hima Glauben schenken mag.

Amira: "Ich bin Single, Olli ist Single"

Auf ihren Urlaubs-Flirt mit "taff"-Moderator Christian Düren angesprochen antwortet sie: "Ich wäre fein, wenn man mich einfach mal machen lässt." Sie habe die vergangenen Tage, nachdem die Paparazzi-Fotos an die Öffentlichkeit gekommen waren, "niemanden und nichts" an sich herangelassen. Dann lässt sie noch einmal klar wissen: "Ich bin Single, Olli ist Single. Ich wünsche ihm nur das Beste, ich hoffe, er wünscht mir auch das Beste. Mich gehen seine Dinge nichts an."

Ärger über Fan-Hetze

Sie wünsche sich Verständnis dafür, dass sie als Mama auch einmal eine Auszeit brauche. Die Hetze im Netz sei schrecklich gewesen: "Ich war kurz den Tränen nahe", sagt sie. Und auch, dass Olli immer wieder darüber Scherze machte, habe sie nicht in Ordnung gefunden. Amira wünsche sich einfach, dass ihr Noch-Gatte und sie, sich gegenseitig den Rücken freihalten.

Amira habe Olli auch gesagt, dass Christian Düren auf ihrer Reise dabei sei: "Olli wusste das. Bevor irgendwo ein Foto auftaucht, habe ich gesagt, ich bin mit einer Gruppe unterwegs und da wird auch eine bestimmte Person dabei sein."