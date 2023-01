Boris Becker nach der Haft: Silvester-Grüße aus dem Paradies

Sonne, Strand und Meer statt gesiebte Luft: Nach seiner vorzeitigen Haftentlassung lässt Boris Becker im Urlaub die Seele baumeln.

Eigentlich war der frühere Tennis-Star in London wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Doch schon nach nur acht Monaten wurde Boris Becker aus dem britischen Huntercombe-Gefängnis entlassen und nach Deutschland abgeschoben. Seine wiedergewonnene Freiheit genießt der 55-Jährige nun bereits wieder in vollen Zügen: Auf Instagram schickte er zu Silvester Grüße an seine Fans und Follower – und zwar von São Tomé.

Der kleine Inselstaat im Golf von Guinea gilt als Geheimtipp vor der Küste Afrikas. Mit endlosen Sandstränden, strahlend blauem Wasser und sehenswerten Fels- und Korallenformationen ist São Tomé ein wahres Urlaubsparadies.

2022 war Beckers "schwerstes Jahr" seines Lebens

In seinem Instagram-Video bedankt sich Becker: „Es ist der letzte Tag im Jahr und ich wollte ein paar Worte meinen Liebsten und den Leuten sagen, die mich respektieren und zu mir gestanden haben in einem Jahr, das für mich das schwerste Jahr meines Lebens gewesen ist.“

Boris weiter: „Jetzt ist es vorbei und ich glaube, ich bin stärker als vorher herausgekommen. Ich glaube, meine mentale Gesundheit ist besser als zuvor, aber ohne die Hilfe und Unterstützung von so vielen Menschen hätte ich es niemals geschafft.“

Zum Abschluss schickt Becker ein paar Schmatzer in die Kamera: „Danke, danke, danke! 2022 ist jetzt vorbei. Lasst es uns hinter uns lassen. Gott segne euch.“

Dass er ausgerechnet dort urlaubt, ist kaum Zufall: Beckers Freundin Lilian Lilian de Carvalho Monteiro (33) hat ihre Wurzeln in São Tomé und Príncipe.